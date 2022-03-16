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Россияне предпочли хранить сбережения в виде наличных

Опрос «Хоум Кредит»: 36 процентов россиян предпочли хранить сбережения в виде наличных

Фото: Pixabay

Большинство россиян (36 процентов) предпочли хранить свои сбережения в виде наличных, чуть меньше трети выбирают банковские вклады и счета. Об этом свидетельствует опрос банка «Хоум Кредит», передает ТАСС.

«Наличные в качестве инструмента хранения сбережений выбрали 36 процентов от опрошенных, 6 процентов — планируют купить иностранную валюту (доллары или евро) и хранить ее в наличном виде. Банковский сберегательный продукт выбрали 29 процентов, 7 процентов предпочли валютные продукты», — говорится в исследовании.

По данным опроса, покупка недвижимости оказалась привлекательна для 11 процентов россиян. При этом ценные бумаги используют лишь 10 процентов опрошенных. Среди мужчин этот показатель — 15 процентов, а среди женщин — лишь 7 процентов. Иностранные ценные бумаги предпочли лишь 4 процента опрошенных. Больше всего они привлекают молодых мужчин в возрасте до 24 лет — в данной группе спрос на акции и облигации иностранных эмитентов составил 8 процентов.

Ранее сообщалось, что клиенты российских банков стали активнее интересоваться арендой сейфовых ячеек. Согласно оценкам некоторых участников рынка, в период с 24 февраля по 10 марта спрос на эту услугу вырос в разы, а занятость ячеек у некоторых приблизилась к предельной. Чаще всего россияне арендуют ячейку на один год, однако некоторые банки сообщают, что их клиенты интересуются этой услугой на срок от трех до шести месяцев.

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Марина Совина
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