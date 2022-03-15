Россияне заинтересовались банковскими ячейками
Клиенты российских банков стали активнее интересоваться арендой сейфовых ячеек. Об этом во вторник, 15 марта, пишет РБК со ссылкой на крупные кредитные организации.
Согласно оценкам некоторых участников рынка, в период с 24 февраля по 10 марта спрос на эту услугу вырос в разы, а занятость ячеек у некоторых приблизилась к предельной. Чаще всего россияне арендуют ячейку на один год, однако некоторые банки сообщают, что их клиенты интересуются этой услугой на срок от трех до шести месяцев.
Вице-президент МТС Банка Владимир Стасевич объяснил такой резкий рост спроса на сейфовые ячейки желанием части клиентов уйти в кеш и хранить сбережения в наличном виде, не дома. С тем, что такой способ безопаснее, согласен глава направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Он допустил, что в конце февраля — марте россияне перемещали в хранилища снятые с вкладов наличные денежные средства, поскольку эта идея транслировалась «из нескольких популярных источников», что и породило спрос.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в России возник теневой валютный рынок на фоне запрета на продажу наличной валюты банками. В соцсетях стали появляться многочисленные каналы, группы и боты по обмену валюты, где публикуется «актуальная информация о возможных местах покупки доллара». Кроме того, россияне начали торговать валютой в группах по городам. Люди обмениваются информацией о том, сколько у них есть валюты и по какой цене они готовы ее продать или, наоборот, сколько валюты они готовы купить и заплатить за нее.