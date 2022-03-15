Россияне начали торговать валютой в соцсетях

«Ъ»: в России возник теневой валютный рынок в социальных сетях

В России возник теневой валютный рынок на фоне запрета на продажу наличной валюты банками. В соцсетях стали появляться многочисленные каналы, группы и боты по обмену валюты. Об этом во вторник, 15 марта, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, по запросам «обмен валюты», «купить доллары», «обмен валюты Москва» появляются десятки Telegram-каналов. Большая часть из них была создана или активизировалась в первые две недели марта. Некоторые каналы публикуют «актуальную информацию о возможных местах покупки доллара». Кроме того, россияне начали торговать валютой в группах по городам. Люди обмениваются информацией о том, сколько у них есть валюты и по какой цене они готовы ее продать или, наоборот, сколько валюты они готовы купить и заплатить за нее.

По закону «О валютном регулировании и валютном контроле», покупка и продажа валюты без участия уполномоченных банков считается незаконной и может грозить крупными штрафами в размере от 75 до 100 процентов суммы незаконной валютной операции и уголовной ответственностью. «Таким образом, нарушители могут потерять всю валюту, которые обменивают на черном рынке»,— пояснил адвокат Forward Legal Тимур Тажиров.

Собеседники издания в правоохранительных органах рассказали, что деятельность по организации обмена валютой в соцсетях и мессенджерах может подпасть под уголовную ответственность по статье 172 Уголовного кодекса («Незаконная банковская деятельность»). Она предусматривает до семи лет лишения свободы в случае наличия отягчающих обстоятельств. Если речь идет о прямом обмане покупателя или продавца валюты, действия подпадают под статью о мошенничестве.

Руководитель проекта «Общероссийского народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева предупредила о рисках подобных операций. Так, при обмене наличных могут подсунуть фальшивые деньги или недодать по оговоренному курсу, не исключены нападения и ограбления. Операции в онлайне чреваты потерей средств и хищение платежных реквизитов. Кроме того, если потребителя обманут или ограбят, то поход в полицию и ему самому грозит привлечением к ответственности, предостерегла Лазарева.

Ранее сообщалось, что на фоне запретов Евросоюза и США об ограничениях на поставку в Россию евро и долларов в стране остался крупный держатель иностранной наличности — население. Граждане накопили иностранную валюту на сумму более 90 миллиардов долларов. По данным Центробанка, на октябрь прошлого года на руках у граждан находилось около 86 миллиардов. Эксперты, опрошенные газетой, считают, что за последовавшие четыре месяца население приобрело валюту еще на 4-6 миллиардов — итоговые суммы оказываются рекордными.