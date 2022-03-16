Президент РФ Путин заявил о конце глобального доминирования Запада в политике и экономике

Нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада в политике и экономике. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС в среду, 16 марта.

«Более того, они (текущие события — «Лента.ру») ставят под сомнение ту экономическую модель, которая в последние десятилетия навязывалась развивающимся странам и вообще всему миру», — добавил он.

Кроме того, президент отметил, что политику антироссийских санкций со стороны США и их союзников не разделяют страны, где живет более половины населения земного шара.

Ранее сообщалось, что Путин сравнил борьбу со всем русским на Западе с антисемитскими погромами в фашистской Германии. Он пояснил, что среди прочего на Западе сейчас отказывают россиянам в медицинской помощи.