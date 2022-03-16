Путин сравнил травлю россиян на Западе с антисемитскими погромами
Путин сравнил русофобию на Западе с антисемитскими погромами в фашистской Германии
Президент России Владимир Путин заявил, что борьба со всем русским на Западе напоминает антисемитские погромы в фашистской Германии. Его сравнение приводит ТАСС.
Глава государства пояснил, что россиянам сейчас отказывают на Западе в медицинской помощи.
Тем самым Запад сорвал все маски приличия, напрашивается аналогия с антисемитскими наклонностями, заметил Путин.
Ранее председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в эфире Первого канала обвинил западные страны в частном использовании русофобии.
По мнению главы СВР, пробуксовка либерального проекта привела к русофобии на Западе.