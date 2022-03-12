Нарышкин обвинил Запад в русофобии

Глава СВР Нарышкин заявил, что пробуксовка либерального проекта привела к русофобии Запада

Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в эфире Первого канала обвинил западные страны в частном использовании русофобии. Его слова приводит ТАСС.

По мнению главы СВР, пробуксовка либерального проекта привела к русофобии со стороны Запада.

«Если возвращаться к предыдущей теме русофобии, причин взаимоотношений между Россией и западным миром, то мы видим, что по мере пробуксовки так называемого глобального либерального проекта все больше и больше используются приемы русофобии», — заявил он.

Кроме того, Нарышкин назвал правду или истину одной из базовых общечеловеческих ценностей, как и свобода наряду со справедливостью.

«И в этой связи, это просто наше такое внутреннее состояние — беречь и дорожить правдой, дорожить истиной, бороться за истину», — заключил Нарышкин.

Ранее Нарышкин заявил о попытках разрушить Россию. По его мнению, этого добивается Запад, который стремится обнести страну новым железным занавесом.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Кроме того, он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. Он предупредил, что ответ станет незамедлительным. Позже США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц.