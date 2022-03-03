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Нарышкин заявил о попытках разрушить Россию

Директор Службы внешней разведки Нарышкин заявил что Запад пытается разрушить Россию

Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Западные страны не просто пытаются обнести Россию новым «железным занавесом», они хотят ее разрушить. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сообщается на сайте СВР.

По его словам, речь идет о попытках «отмены» государства, как принято сейчас говорить в «толерантной» либерал-фашистской среде.

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Вместе с тем глава СВР отметил, что западные политики любят называть происходящее «новой холодной войной». Однако для России она вполне горячая, добавил Нарышкин.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что момент пика западного санкционного давления, которое ощущают граждане РФ, необходимо просто пережить, многое будет зависеть от дипломатических мер. «То, что мы видим сегодня, — это всевозможные чинимые препоны в банковской, финансовой, кредитной, иных сферах», — подчеркнул он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Кроме того, он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, — по его словам, ответ будет незамедлительным. Позже США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц.

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Сергей Истомин
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