На базе Казанского технологического университета открылся киберполигон

На базе Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) открылся «Киберполигон сетевой безопасности». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе университета.

Проект был начат в прошлом году, финансирование осуществлено благодаря участию Технологического университета в федеральной программе «Приоритет 2030». Продукт КНИТУ включает целую серию различных сценариев кибератак.

Как объяснил директор по IT и административным сервисам КНИТУ Юрий Беркман, киберполигон реализован в рамках консорциума «Цифровые технологии». Студентов планируют обучать по направлению «Информационная безопасность». Вторая ключевая задача Киберполигона - повышение квалификации сотрудников, отвечающих за IT и информационную безопасность на предприятиях.

Ранее сообщалось, что Казанский федеральный университет проведет «Техноночь» — мероприятие, которое будет посвящено нейросетям, искусственному интеллекту и современным технологиям. «Техноночь» состоится 25 марта в офлайн-формате. В рамках мероприятия в КФУ пройдет серия научно-популярных лекций от преподавателей университета и приглашенных лекторов. Одна из лекций будет посвящена вопросам протезирования мозга и способности читать человеческие мысли, еще на одной расскажут о том, каким российские писатели видят будущее.