В Казанском университете расскажут о чтении мыслей и видении будущего

В КФУ в рамках «Техноночи» 25 марта пройдет серия научно-популярных лекций

Казанский федеральный университет (КФУ) проведет XIV серию научно-популярного проекта «PROНаука в КФУ». Мероприятие, получившее название «Техноночь», будет посвящено нейросетям, искусственному интеллекту и современным технологиям, пишет «Татар-информ».

«Техноночь» состоится 25 марта в офлайн-формате. В рамках мероприятия в КФУ пройдет серия научно-популярных лекций от преподавателей университета и приглашенных лекторов. Одна из лекций будет посвящена вопросам протезирования мозга и способности читать человеческие мысли, еще на одной расскажут о том, каким российские писатели видят будущее.

Посетителей «Техноночи» также ждут викторины, конкурсы, квесты и мастер-классы, виртуальные выставки и зрелищные эксперименты. Участие в мероприятии бесплатное, для посещения необходимо зарегистрироваться.

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