РАН будет сотрудничать с национальными академиями четырех республик России

РАН будет взаимодействовать с академиями Чечни, Башкирии, Татарстана и Якутии

Российская академия наук (РАН) заключила соглашения о сотрудничестве с национальными академиями наук четырех российских республик — Чечни, Башкирии, Татарстана и Якутии. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Как отметил в ходе церемонии подписания документов президент РАН Александр Сергеев, подобное соглашение о сотрудничестве было заключено впервые в истории национальных академий наук — к этому шагу руководителей институтов подтолкнула взаимная потребность.

Заключенные соглашения устанавливают принципы и направления сотрудничества институтов, в том числе в вопросах координации и определения наиболее перспективных направлений научных исследований. Кроме того, в РАН будут содействовать в научном и научно-технологическом развитии регионов и помогать развивать интеграцию науки и образования в республиках.

Помимо прочего, стороны договорились о взаимодействии в проведении мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия Российской академии наук.

Ранее в марте в Чечне открыли первый Центр вспомогательных репродуктивных технологий на базе республиканского перинатального центра в Грозном. Отмечалось, что клиника будет также предоставлять услуги в рамках программы ОМС.