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В Чечне открылся первый центр ЭКО

Первый центр вспомогательных репродуктивных технологий открылся в Чечне

Кадр: ЧГТРК «Грозный»

В Чечне открыли первый Центр вспомогательных репродуктивных технологий на базе республиканского перинатального центра в Грозном. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что клиника будет также предоставлять услуги в рамках программы ОМС.

«Репродуктивная медицина стала доступна не только для семей из Чеченской Республики, но и всего Северного Кавказа. ЭКО-центр в Грозном оснащен самым современным и высокотехнологичным оборудованием, созданы условия для комфортного пребывания пациентов и работы медицинского персонала. Теперь жители республики смогут получать услуги экстракорпорального оплодотворения также и в рамках программы ОМС», — рассказал вице-премьер правительства региона Эльхан Сулейманов.

Отмечается, что клиника — совместный проект министерства здравоохранения региона, российско-немецкого центра репродукции и клинической эмбриологии «Поколение NEXT» и благотворительного фонда содействия сохранению и восстановлению репродуктивного здоровья человека.

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Варвара Кошечкина
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