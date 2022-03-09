В Чечне открылся первый центр ЭКО

В Чечне открыли первый Центр вспомогательных репродуктивных технологий на базе республиканского перинатального центра в Грозном. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что клиника будет также предоставлять услуги в рамках программы ОМС.

«Репродуктивная медицина стала доступна не только для семей из Чеченской Республики, но и всего Северного Кавказа. ЭКО-центр в Грозном оснащен самым современным и высокотехнологичным оборудованием, созданы условия для комфортного пребывания пациентов и работы медицинского персонала. Теперь жители республики смогут получать услуги экстракорпорального оплодотворения также и в рамках программы ОМС», — рассказал вице-премьер правительства региона Эльхан Сулейманов.

Отмечается, что клиника — совместный проект министерства здравоохранения региона, российско-немецкого центра репродукции и клинической эмбриологии «Поколение NEXT» и благотворительного фонда содействия сохранению и восстановлению репродуктивного здоровья человека.

