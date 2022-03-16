Московские стройки столкнулись с нехваткой работников

Число вакансий в сфере строительства московского региона увеличилось в два раза в марте

Количество вакансий в сфере строительства московского региона увеличилось в два раза за месяц. Об этом рассказали в пресс-службе HeadHunter, сообщает РИА Новости.

В начале февраля число вакансий в Москве и Московской области составляло 4,2 тысячи, а в начале марта количество вакантных мест достигло 8,1 тысячи. Больше всего выросло число позиций для риелторов и агентов — в четыре раза. Компании также столкнулись с нехваткой сотрудников строительных специальностей — именно на них приходится около 47 процентов от общего числа предложений по работе.

24 процента объявлений составляют позиции для риелторов и агентов по продажам, а остальную долю занимают вакансии для высшего менеджмента и рабочего персонала. В сервисе Superjob отметили, что в ближайшее время свободные позиции могут быть закрыты за счет притока на строительный рынок новых сотрудников из наиболее пострадавших от кризиса сфер.

Ранее в марте замглавы Минстроя Никита Стасишин предложил заменить иностранных сотрудников в строительной отрасли потерявшими работу россиянами. Чиновник отметил высокие темпы роста объемов возводимого жилья и сообщил, что ведомство занимается вопросом замещения иностранной рабочей силы совместно с Рострудом и Минтрудом.