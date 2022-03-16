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Застрявшие в Египте россияне пожаловались на нехватку денег

У ожидающих вывозных рейсов из Хургады россиян скоро закончатся наличные деньги

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Российские туристы, которые в настоящее время ожидают вывозной рейс из Египта на родину, рассказали, что у них закончились почти все деньги. Слова одной путешественницы передает URA.RU.

Жительница Перми сообщила, что из Хургады она должна была улететь домой еще 11 марта, однако до сих пор не может дождаться вывозного рейса. Как добавила девушка, всех застрявших россиян из разных отелей (около 200 человек) собрали в одну гостиницу.

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«Продлили нам страховки, ваучеры, но вот денег многим не хватает — наличные кончились, а карты не работают», — пожаловалась россиянка. Также путешественница заметила, что чаще всего этими рейсами вывозят москвичей, а жителям других городов (Перми, Самары, Екатеринбурга) приходится ждать следующего самолета.

«Рейсов в Москву больше — по 20 человек минимум вывозят каждый день. Зато они, если имеют, продают оставшимся валюту. Рубли здесь никто не принимает. Так что "помогают" люди другу другу», — описала происходящее в Египте россиянка.

Ранее Ростуризм сообщил, что туроператоры при содействии ведомства обеспечили возвращение на родину около 75 тысяч организованных российских туристов. Путешественникам, которые в настоящее время находятся в Доминикане, Египте, Турции, ОАЭ, Таиланде и Вьетнаме, посоветовали держать постоянную связь со своим туроператором для получения всей оперативной информации по вывозным рейсам.

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Дарья Рыбак
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