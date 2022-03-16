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В Ростуризме назвали число возвращенных на родину туристов

Туроператоры вывезли из-за границы около 75 тысяч организованных российских туристов

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

В Ростуризме сообщили, что по состоянию на среду, 16 марта, туроператоры при содействии ведомства обеспечили возвращение на родину более 80 процентов российских организованных туристов — около 75 тысяч человек. Такое число приводится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как добавили в ведомстве, за последние сутки удалось обеспечить вывоз из-за границы более 1,5 тысячи организованных туристов. Основными способами возвращения туристов домой назвали специальные чартерные рейсы или регулярные стыковочные перелеты через третьи страны.

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Отмечалось, что Ростуризм в настоящее время согласует организацию чартерных рейсов из Доминиканы, Египта, Турции, ОАЭ, Таиланда и Вьетнама. Специалисты АТОР посоветовали находящимся в этих странах туристам держать постоянную связь со своим туроператором для получения всей оперативной информации по вывозным рейсам.

«К сожалению, это сложный и длительный процесс, который занимает больше времени, чем нам хотелось бы. Связано это с ограниченным количеством доступных самолетов, по которым нет рисков изъятия в зарубежных аэропортах или прекращения действия их страховки. Тем не менее, такая работа ведется в круглосуточном режиме Минтрансом, Росавиацией, МИД и нами совместно с туроператорами и авиакомпаниями», — привели слова руководителя Ростуризма Зарины Догузовой в АТОР.

Ранее в марте Ростуризм сообщил, что более 10,5 тысячи самостоятельных российских туристов, находящихся в настоящее время за границей, испытывают сложности с возвращением на родину. Отмечалось, что такое число путешественников заполнили форму обратной связи на госуслугах.

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Дарья Рыбак
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