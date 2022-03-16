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Единороссы потребовали с позором уволить Дворковича из «Сколково»

Турчак заявил, что в ЕР требуют с позором уволить Дворковича из фонда «Сколково»
Аркадий Дворкович

Аркадий Дворкович. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» выступают за то, чтобы председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович был с позором уволен со своей должности. Об этом заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, передает ТАСС.

По его словам, это требование связано с осуждением проведения спецоперации по демилитаризации Украины, которое Дворкович озвучил в западных СМИ.

Турчак назвал подобные заявления «национал-предательством» и «поведением пятой колонны».

«Ну что ж, значит самоочищение нашего общества нужно начинать в том числе с фонда "Сколково", который возглавляет Дворкович. Свой выбор он сделал», — заявил Турчак.

Ранее Дворкович в интервью изданию Mother Jones призвал остановить боевые действия на Украине. Он также заявил, что возглавляемая им Международная шахматная федерация выступает за то, чтобы в России и Белоруссии не проводили шахматные соревнования. Позже Дворкович объяснил это решение защитой российских спортсменов и колоссальным международным давлением.

Во вторник, 15 марта, председатель фонда «Сколково» заявил, что западные компании покинули Россию надолго и что в этих условиях стране необходим технологический прорыв, на которой, впрочем, она способна.

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Роман Кирьянов
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