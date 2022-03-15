Глава «Сколково» пообещал ответить на уход западных компаний прорывом

Председатель фонда «Сколково» Дворкович заявил о готовности России к прорывам и развитию

Покинувшие российский рынок западные компании ушли надолго, если не навсегда, а главная задача России сейчас — избавиться от технологической зависимости. Об этом заявил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, передает «Интерфакс».

Он пообещал, что на такие недружественные действия российское руководство ответит технологическими прорывами и собственным развитием. «Так было всегда», — говорится в заявлении чиновника, поступившего в распоряжение агентства.

Глава фонда заявил, что во время работы в правительстве он делал все, чтобы санкции стали возможностью создавать собственную экономику. Дворкович напомнил, что результаты этой работы видны каждому.

Речь идет о достижениях в развитии сельского хозяйства, строительства, энергетики, нефтехимии и инфраструктуры. По мнению чиновника, плацдарм для обеспечения национальной безопасности уже существует и действует.

Выход из кризиса Дворкович видит в командной работе, где задействованы все, а каждый, кто способен быть лидером, находится на своем месте. Председатель фонда «Сколково» напомнил, что комплекс «всегда был в авангарде инноваций в России и сегодня готов приложить максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова представителя Белого дома Джен Псаки о том, что российская экономика «полностью сокрушена». По его мнению, проблемы действительно возникли, однако страна попытается использовать их в своих интересах, ведь теперь у нее есть возможности для развития и обновления, которых не было ранее.