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В Кремле поспорили с мнением о «сокрушении экономики России»

Дмитрий Песков опроверг слова Джен Псаки о «полностью сокрушенной» экономике России

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Сказать, что российская экономика уничтожена, нельзя, хотя она действительно переживает трудности. Таким образом на слова представителя Белого дома Джен Псаки о том, что США и их союзники «полностью сокрушили» экономику России с помощью санкций, отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его мнению, такая позиция действительности, поскольку «нет худа без добра». Чтобы опровергнуть ее, Россия пытается имеющиеся проблемы использовать в своих интересах.

Песков подчеркнул, что теперь у страны появились возможности для развития и обновления, которых не было ранее, в том числе для налаживания новых производств.

За последние три недели в отношении России введены беспрецедентные санкций со стороны Запада. О прекращении или ограничении бизнеса в стране объявили десятки крупнейших компаний мира. Серьезные проблемы испытывает, в частности, автомобильная отрасль. Из-за отсутствия компонентов прекращен работа на большинстве заводов.

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Платон Щукин
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