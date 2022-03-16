Путешествующая по Египту россиянка раскрыла главную черту местных «ловеласов»

Российская туристка удивилась стремлению египтян ухаживать за внешним видом

Российская туристка, в настоящее время путешествующая по Египту, удивилась одержимости местных мужчин собственной внешностью. Своими наблюдениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как отметила путешественница, среди египетских мужчин крайне распространены модные прически. Девушка рассказала, что в стране продается множество специальных восков и закрепительных кремов для мужских волос, а местные жители регулярно ходят в парикмахерскую — из-за стремления ухаживать за собой россиянка назвала их ловеласами и самцами с горящим взглядом.

Более того, в подтверждение туристка привела слова знакомой соотечественницы, которая вышла замуж за египтянина. По словам подруги, арабы ежедневно пользуются пахучими гелями для душа, мылом и кремами для тела. Кроме того, главной чертой местных мужчин являются специфичные духи на масляной основе.

«Кстати, сегодня на улице ко мне подбежал мальчик с протянутой рукой, и я не могла не обратить внимание на его прическу: сзади сбрито, на макушке прилизано, по бокам над ушами сбритые дорожки. Такой "причесон" делают только на свадьбу, выпускной или для фотосессии. Нищие такого себе позволить не могут. А в Египте могут абсолютно все», — поделилась наблюдениями автор блога, отметив при этом, что стоимость указанной стрижки в Египте составляет около 200-300 рублей.

Ранее в марте та же россиянка раскрыла другие особенности поведения египетских мужчин. Так, девушку возмутила традиция арабов «отдыхать от семьи» в кальянных и чайханах.