Побывавшая в Египте россиянка возмутилась традицией египтян «отдыхать от семьи»

Российская туристка, которая несколько месяцев путешествует по Египту, раскрыла особенности поведения местных мужчин. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как призналась девушка, за все время ее пребывания в стране, у нее сложилось не самое хорошее мнение о республике и ее жителях. Например, россиянку возмутила традиция египетских мужчин «отдыхать от семьи». Туристка объяснила, что в Египте считается нормальным для отца семейства сидеть подолгу в чайхане, «бесконечно» курить сигареты или кальян и смотреть футбол или клипы «с очень раскрепощенными женщинами».

«Арабы считают себя "альфа-самцами", не побоюсь этого слова, поэтому с удовольствием дают себе волю отдыхать от семейной жизни. Вот, например, их любимое занятие — это протирать штаны в чайхане. Местные мужчины сидят вразвалочку, курят, смотрят на клипы, и юзают телефон. Так проходят часы, а они все сидят и сидят», — рассказала путешественница.

Туристка отметила, что иностранки, в том числе и русские женщины, вызывают повышенное внимание у египтян. По словам автора блога, арабы постоянно пытаются с ней познакомиться, завязать разговор или обменяться номерами телефонов, несмотря на то, что с девушкой путешествует ее молодой человек.

«Честно сказать, я бы никогда не стала связывать свою судьбу с местным мужчиной. Просто у нас абсолютно разные взгляды на жизнь», — добавила россиянка.

Ранее в феврале эта же путешественница сходила на завтрак в местное кафе Египта и удивилась вкусовым привычкам арабов. Так, девушка возмутилась полуторачасовым приготовлением пищи и специфическим набором блюд.