Россиянка пошла в кафе Египта с арабом и описала опыт фразой «пропади пропадом»

Российская туристка, отдыхавшая в Египте, сходила на завтрак в местное кафе и удивилась вкусовым привычкам арабов. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала россиянка, в кафе ее пригласил знакомый мужчина, который заверил, что это будет самый лучший завтрак в ее жизни. Девушка призналась, что ее это заинтриговало, поэтому она последовала совету египтянина и даже не выпила утром кофе, чтобы не портить аппетит. Тем не менее, путешественница пожалела о своем решении, так как в заведении готовили еду полтора часа.

«Да, именно столько она несла этот "несчастный" завтрак. Да пропади он пропадом! Как же долго готовят еду в ресторанах и в кафе в Египте», — такой фразой описала свое возмущение россиянка.

После долгого ожидания гостям кафе принесли на разных тарелках хлебные лепешки, яичницу, омлет, фасоль, нашинкованные салат, а также кунжутную пасту. Туристка отметила, что весь прием пищи был рассчитан на четверых человек, но ей понравились далеко не все блюда. Например, фасоль по ее словам, была как из супермаркета.

Тем не менее, путешественница очень рекомендовала попробовать кунжутную пасту, после которой ей совсем не хотелось есть из-за ее высокой калорийности. В заключение девушка посчитала, что весь завтрак обошелся в 80 египетских фунтов (около 440 рублей), также в цену был включен чай.

Ранее в феврале россиянка отдохнула в роскошном отеле в Шарм-эш-Шейхе и назвала его главные недостатки. В первую очередь туристка возмутилась уровнем сервиса в отеле. Также девушка расстроилась, что в честь ее дня рождения гостиница не сделала ей никакого комплимента.