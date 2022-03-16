Эрдоган заявил о стремлении Турции к миру между Россией и Украиной

Президент Эрдоган заявил, что Турция стремится к миру между Украиной и Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о стремлении страны к миру между Россией и Украиной. Об этом говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера, передает ТАСС.

Как отметил Эрдоган, он намерен продолжить усилия по организации встречи Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Помимо этого Турция продолжит доставлять на Украину и в соседние страны гуманитарную помощь. В ходе разговора Эрдоган также подчеркнул важность эффективной работы гуманитарных коридоров.

Ранее президент Турции сообщил, что 16 марта для обсуждения спецоперации на Украине Москву намерен посетить министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Как уточнил Эрдоган, Турция считает, что для решения ситуации на Украине нужно «оставлять двери дипломатии открытыми».