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Эрдоган отправит в Москву дипломата для обсуждения спецоперации на Украине

Глава МИД Турции Чавушоглу посетит Москву 16 марта
Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров

Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен посетить Москву 16 марта, об этом рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.

По его словам, в среду, 16 марта, он отправит в Москву дипломата для обсуждения спецоперации на Украине. В четверг, 17 марта, глава МИД Турции также проведет переговоры в Киеве. Как уточнил Эрдоган, Турция считает, что для решения ситуации на Украине нужно «оставлять двери дипломатии открытыми».

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Эрдоган поддержал действия Украины по защите своей территориальной целостности. 24 февраля президент России Владимир Путин и Эрдоган провели телефонный разговор после объявления о начале российской специальной военной операции в Донбассе.

Целью военной операции на Украине является демилитаризация и денацификация Украины, а также защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Марина Совина
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