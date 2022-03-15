Эрдоган отправит в Москву дипломата для обсуждения спецоперации на Украине

Глава МИД Турции Чавушоглу посетит Москву 16 марта

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен посетить Москву 16 марта, об этом рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.

По его словам, в среду, 16 марта, он отправит в Москву дипломата для обсуждения спецоперации на Украине. В четверг, 17 марта, глава МИД Турции также проведет переговоры в Киеве. Как уточнил Эрдоган, Турция считает, что для решения ситуации на Украине нужно «оставлять двери дипломатии открытыми».

Эрдоган поддержал действия Украины по защите своей территориальной целостности. 24 февраля президент России Владимир Путин и Эрдоган провели телефонный разговор после объявления о начале российской специальной военной операции в Донбассе.

Целью военной операции на Украине является демилитаризация и денацификация Украины, а также защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.