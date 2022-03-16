Конкурент «Газпрома» поможет Европе

Норвежская Equinor нарастит добычу газа

Норвежская Equinor договорилась с властями Норвегии об увеличении добычи газа на трех месторождениях в течение года для удовлетворения спроса в Европе, сказано на сайте компании.

Такая мера позволит поддерживать высокий уровень добычи газа на месторождениях Тролль, Осеберг и Хайдрун в летние месяцы, отметил крупный конкурент «Газпрома». Соглашение с властями позволит нарастить добычу топлива на месторождениях Осеберг и Тролль на один миллиард кубометров на каждом в период до 30 сентября, на Хайдруне — на 0,44 миллиарда кубометров в 2022 календарном году.

Компания также решила отложить капитальный ремонт на месторождении Осеберг с мая на сентябрь этого года, чтобы ускорить добычу и помочь региону справиться с газовым кризисом. Около 1,4 миллиарда кубометров газа удовлетворяют потребность в газе около 1,4 миллиона домов в Европе в течение года.

Норвежская компания вместе с «Газпромом» покрывают 60 процентов потребностей ЕС в газе. Ранее Equinor заявил, что прекратит торговлю российской нефтью.