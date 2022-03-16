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В Татарстане откроется выставка работ Рената Хариса

В селе Печищи Верхнеуслонского района Татарстана откроется выставка работ Рената Хариса

Фото: tatar-inform.ru

В Татарстане откроется выставка художественных работ Рената Хариса под названием «Пером, пишущим стихи». Об этом сообщает «Татар Информ».

Выставка пройдет с 18 марта по 29 апреля в музее Янки Купалы в селе Печищи Верхнеуслонского района. «Экспозиция раскроет Рената Хариса как мастера художественных работ. Полотна мастера кисти позволяют глубже понять замысел его поэтического творчества и полюбить красоту родных просторов», — рассказали в пресс-службе музея.

Отмечается, что Ренат Харис является лауреатом Госпремии Российской Федерации, народным поэтом Татарстана, автором более сорока книг на татарском, русском, английском, башкирском и чувашском языках.

Ранее в марте сообщалось, что в Татарстане 12 марта открылась выставка живописи и графики художницы, писательницы и поэтессы Лады Аюдаг. Основную часть экспозиции составили женские портреты из циклов «Подиум времени» и «Двенадцать месяцев». Посетители также смогут ознакомиться с пейзажной и сказочной графикой.

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Валентина Процкова
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