В Татарстане откроется выставка работ Рената Хариса

В селе Печищи Верхнеуслонского района Татарстана откроется выставка работ Рената Хариса

В Татарстане откроется выставка художественных работ Рената Хариса под названием «Пером, пишущим стихи». Об этом сообщает «Татар Информ».

Выставка пройдет с 18 марта по 29 апреля в музее Янки Купалы в селе Печищи Верхнеуслонского района. «Экспозиция раскроет Рената Хариса как мастера художественных работ. Полотна мастера кисти позволяют глубже понять замысел его поэтического творчества и полюбить красоту родных просторов», — рассказали в пресс-службе музея.

Отмечается, что Ренат Харис является лауреатом Госпремии Российской Федерации, народным поэтом Татарстана, автором более сорока книг на татарском, русском, английском, башкирском и чувашском языках.

Ранее в марте сообщалось, что в Татарстане 12 марта открылась выставка живописи и графики художницы, писательницы и поэтессы Лады Аюдаг. Основную часть экспозиции составили женские портреты из циклов «Подиум времени» и «Двенадцать месяцев». Посетители также смогут ознакомиться с пейзажной и сказочной графикой.

