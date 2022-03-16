Офтальмолог предупредила об опасности туши для глаз

Врач-офтальмолог Шилова заявила о риске лишиться глаза при использовании линз и туши

Врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в интервью Ura.ru заявила, что человек, который одновременно носит контактные линзы и использует некачественную тушь, может лишиться глаза.

Шилова заявила, что офтальмологи на первичном приеме нередко сталкиваются с последствиями влияния некачественной косметики на глаза. У человека могут появиться токсические реакции на определенные компоненты, что является интоксикацией. Врач предупредила об опасности туши и заявила о риске лишиться глаза при использовании этого косметического средства.

«Тогда глаз краснеет, слезится, снижается острота зрения, глазная поверхность становится рыхлой. Когда добавляется еще аллергический компонент, присоединяются зуд, жжение. Это значительно снижает качество жизни и требует длительного лечения, в пределах нескольких недель. Когда к таким токсикоаллергическим реакциям добавляется ношение контактных линз, тогда мы видим очень тяжелые осложнения, вплоть до потери глаза», — объяснила медик.

Офтальмолог добавила, что токсикоаллергические реакции нарушают барьерную функцию глазной поверхности. Туда могут проникать микроорганизмы, а линзы способствуют их размножению и дальнейшему проникновению, что вызывает воспаление роговицы — кератит. Даже после лечение это заболевание оставляет помутнение в роговице, снижающее остроту зрения.

Ранее Шилова предупредила об опасности 3D-очков. По ее словам, у людей со сниженным зрением они вызывают головные боли.