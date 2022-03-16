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Оплату проезда «взглядом» запустят в наземном транспорте Москвы

В Москве начнут тестировать систему оплаты Face Pay в наземном транспорте

Фото: Зыков Кирилл / АГН «Москва»

В апреле 2022 года в Москве начнут тестировать новую систему оплаты проезда Face Pay в наземном транспорте. О запуске функции распознавании лица и взгляда в столичных трамваях и автобусах рассказал заммэра Максим Ликсутов, пишет «Российская газета».

Вице-мэр уточнил, что испытания сначала будут закрытыми — первыми технологию опробуют сотрудники транспортного комплекса. Позже по итогам тестов примут дальнейшие решения о массовом внедрении системы. Ликсутов заверил, что никакие санкции на Face Pay не отразятся, поскольку все необходимое программное обеспечение разработали в России.

Замглавы города считает систему оплаты проезда с помощью лица перспективным направлением в Москве — тариф для нее такой же, как по «Тройке», но транзакция проходит значительно быстрее, чем по банковской карте.

В октябре 2021 года систему Face Pay запустили на всех станциях московского метро. Специалисты в области информационных технологий назвали новую функцию мировым прорывом в транспорте. Для оплаты проезда при помощи Face Pay нужно привязать свою фотографию, банковскую карту и «Тройку» к сервису в приложении «Метро Москвы». По словам аналитиков TelecomDaily, система не является инструментом слежки и абсолютно безопасна.

Нина Ташевская
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