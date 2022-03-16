Звезда Comedy Woman назвала лучшее место в мире

Российская актриса Марина Федункив назвала свой загородный дом лучшим местом в мире

Российская актриса Марина Федункив, известная по сериалу «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman, назвала свой загородный дом лучшим местом в мире. Своим мнением она поделилась в беседе с Teleprogramma.pro.

Во время разговора актрису спросили, где она проживает вместе со своим супругом итальянцем Стефано Маджи. Пара живет и в Москве, и в доме в городе Троицк. Подобный образ жизни Федункив объяснила рабочими графиками, из-за которых требуется время на отдых.

«Для нас это идеальное решение, так как у обоих графики напряженные. Часто устаем от городской суеты, нужно восстановить силы и отвлечься. В эти периоды спасает домик под Троицком, да, он не близко от Москвы и не похож на дворец, зато именно такой, о котором я всегда мечтала. А потому это лучшее место в мире», — рассказала звезда.

В марте 2021 года Федункив поделилась впечатлениями от жизни в загородном доме, о котором давно мечтала. Актриса назвала его «уютной дачей», отметив, что во время уборки он начинает казаться ей гигантским. Она также пожаловалась на коммунальные проблемы.