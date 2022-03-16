Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Звезда Comedy Woman назвала лучшее место в мире

Российская актриса Марина Федункив назвала свой загородный дом лучшим местом в мире

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Марина Федункив, известная по сериалу «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman, назвала свой загородный дом лучшим местом в мире. Своим мнением она поделилась в беседе с Teleprogramma.pro.

Во время разговора актрису спросили, где она проживает вместе со своим супругом итальянцем Стефано Маджи. Пара живет и в Москве, и в доме в городе Троицк. Подобный образ жизни Федункив объяснила рабочими графиками, из-за которых требуется время на отдых.

Материалы по теме:
Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
Может себе позволитьПентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
13 февраля
К падению готова. Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
К падению готова.Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
2 февраля

«Для нас это идеальное решение, так как у обоих графики напряженные. Часто устаем от городской суеты, нужно восстановить силы и отвлечься. В эти периоды спасает домик под Троицком, да, он не близко от Москвы и не похож на дворец, зато именно такой, о котором я всегда мечтала. А потому это лучшее место в мире», — рассказала звезда.

В марте 2021 года Федункив поделилась впечатлениями от жизни в загородном доме, о котором давно мечтала. Актриса назвала его «уютной дачей», отметив, что во время уборки он начинает казаться ей гигантским. Она также пожаловалась на коммунальные проблемы.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Минобороны России прокомментировали кадры с погибшими жителями Чернигова
Российские адвокаты решили подать в суд на Netflix
Россияне потратили триллионы на квартиры в новостройках
Samsung извинилась за замедление смартфонов
Слова Путина о глобальных последствиях санкций назвали важным сигналом Западу
Раскрыты подробности истории с прокусившим руки соседу собачником
На аварийной АЭС «Фукусима-1» сработала пожарная сигнализация
Турция поставит первую партию средних танков в Индонезию
Минобороны предупредило о подготовке СБУ провокации с применением химоружия
Признанная погибшей при сходе лавины собака выжила и вернулась к хозяевам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.