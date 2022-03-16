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Посетителя российской библиотеки пырнули в грудь и живот на западе столицы

На западе Москвы 45-летнего посетителя библиотеки госпитализировали после нападения

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На западе Москвы 45-летнего посетителя библиотеки госпитализировали с ранениями груди и живота после нападения на него 31-летнего россиянина. Об этом в среду, 16 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел 14 марта на улице Ивана Франко. Вечером между пострадавшим, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и подозреваемым произошла ссора, во время которой обидчик несколько раз пырнул жертву неустановленным предметом. После этого мужчину отвезли в больницу, где медики, помимо ранений, диагностировали у него ожоги лица и шеи.

В отношении нападавшего возбудили дело. Причину произошедшего он пока не объяснил.

14 марта сообщалось, что в Москве россиянин на Jaguar напал на детей с топором в одной из последних очередей в «Макдоналдс».

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Елизавета Новикова
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