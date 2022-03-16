В Госдуме ответили на вопрос о взятии Киева российскими войсками

Депутат Швыткин о взятии Киева: при отказе выполнять требования РФ возможен любой исход

Если украинские власти не выполнят главные требования российской стороны, возможен любой исход. Так на вопрос о взятии Киева войсками России и продвижении к западным городам ответил член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, на данный момент оккупация Украины не является задачей России. Однако, если будет такая необходимость, если не будут украинским руководством приняты меры по денацификации и демилитаризации, возможны все варианты, добавил Швыткин.

Он подчеркнул, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты цели.

Ранее Минобороны России сообщило о взятии под полный контроль Херсонской области. По данным ведомства, группировка войск Донецкой народной республики взяла под контроль населенные пункты Пантелеймоновка, выйдя на рубеж поселений Верхнеторецкое и Новоселовка-2.