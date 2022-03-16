Россиянка бросила работу на заводе и заработала миллионы рублей на бизнесе

Жительница Новосибирска начала продавать одежду во «ВКонтакте» и открыла бизнес

Жительница Новосибирска бросила работу на заводе и заработала миллионы рублей на собственном бизнесе. Соответствующая история появилась на портале NGS.

Согласно материалу, 33-летняя Анастасия Сергеева, еще будучи студенткой, мечтала стильно одеваться. В 2012 году она работала официанткой и в качестве подработки решила заказывать дешевую одежду с китайской платформы TaoBao, а затем перепродавать ее через собственную группу во «ВКонтакте». Со временем россиянке удалось выйти на ежемесячный доход в 30 тысяч рублей.

«Я занималась этим для себя, работала и один или два раза в месяц оформляла заказы. Дальше процесс не шел. У меня не было мыслей отложить заработанное, чтобы потом во что-то вложить. Тогда я даже не думала, что это может быть серьезно. Мне казалось, что открыть магазин — это что-то невероятное, сложное и дорогое. У меня нет средств на это», — вспоминала Сергеева.

Окончив университет, героиня материала успела поработать в турфирме, на заводе НПО «Луч», а также отучиться на мастера по наращиванию бровей и ресниц. Параллельно с основной работой женщина продолжала вести группу по продаже одежды и задумывалась об увольнении ради собственного бизнеса.

Россиянка накопила 15 тысяч рублей и заказала популярные в то время сапоги-дутики, угги и базовые предметы гардероба. Она отсняла товар в интерьере кофейни. В итоге его раскупили за одну неделю. После нескольких удачно проданных партий Сергеева решила уволиться с завода и начала уделять все свое время развитию бизнеса.

Со временем героине материала удалось накопить несколько миллионов рублей и открыть два крупных магазина Nasten's shop в Новосибирске. Женщина подчеркнула, что на данный момент планирует основать собственное производство, чтобы самостоятельно создавать лекала для пиджаков, брюк, рубашек и других вещей.

В октябре 2020 года рабочий ушел с завода и начал зарабатывать по два миллиона рублей в неделю. По словам 22-летнего Феликса Димитракиса, до пандемии он работал на заводе по десять с лишним часов в день. Мужчина имел низкую зарплату, а также получил ряд травм из-за физической нагрузки, связанной с профессией. После увольнения герой материала решил воплотить свою давнюю идею в жизнь и открыть собственный бренд.