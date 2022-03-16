В Москве в руках у девятилетнего ребенка взорвалась игрушка

Игрушка взорвалась в руках у девятилетнего мальчика в Москве, его госпитализировали

На Семеновской набережной в Москве в руках у девятилетнего школьника взорвалась игрушка, его госпитализировали. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ребенок получил ожоги кистей, живота и паха.

Мальчика госпитализировали после взрыва пластиковой пиротехнической игрушки. По словам его матери, ранее она ее не видела. Девятилетний ребенок утверждает, что играл с предметом уже два года.

Ранее в Москве ребенок скатился с горки на детской площадке и получил химический ожог. Неизвестные облили детскую горку химическим составом — пятилитровая емкость от него была найдена рядом с урной. Несовершеннолетний получил ожог роговицы и отек века, его госпитализировали.