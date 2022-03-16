Девушка вживила игрушку-антистресс под кожу ради развлечения

Специалистка по пирсингу вживила под кожу имплантаты, заменяющие ей игрушку-антистресс

Специалистка по пирсингу Мэдисон Трубиано (Madison Trubiano) установила под кожей рук имплантаты и удивила пользователей сети их необычным предназначением. На TikTok-видео девушки обратило внимание издание The Sun.

На размещенных кадрах Трубиано продемонстрировала покрытые татуировками кисти, часть которых оказалась ребристой. Отвечая на вопрос одного из подписчиков девушка объяснила, что необычный вид ее руки приобрели после того, как она вживила под кожу больших пальцев силиконовые имплантаты. Блогерша призналась, что установила их ради развлечения и использует как игрушку, заменяющую ей спиннер. «На самом деле я делала имплантаты для красоты, но все же иногда я тру их друг о друга, они напоминают мне игрушку-антистресс, и это круто», — заявила она.

Пользователи сети, в свою очередь, признались, что бодимодификация девушки вызвала у них противоречивые чувства. По словам юзеров, они одновременно ощутили испуг и восхищение. «Когда ты потерла их друг о друга, у меня по спине пробежал холодок», «У меня все было хорошо, пока ты не соприкоснулась ими», «Выглядит круто, но когда ты потерла их друг о друга, у меня пропал дар речи», — прокомментировали они.

Ранее в марте британский манекенщик с многочисленными татуировками Сэмми Фэрроу (Sammy Farrow) показал старые фото с чистой кожей. Мужчина рассказал, что пристрастился к нанесению узоров на кожу, когда ему исполнилось 18 лет. За шесть лет он украсил тело 150 рисунками, 23 из которых расположены на лице. При этом сам он заявил, что смена стиля пошла ему на пользу: «С тех пор как я сделал татуировки на лице, я расцвел и стал намного увереннее. Теперь я чувствую себя самим собой. Думаю, что тот Сэмми без татуировок мог бы мной гордиться».