Манекенщик со 150 тату по всему телу показал старые фото с чистой кожей

Манекенщик из Великобритании Сэмми Фэрроу (Sammy Farrow), который сделал 150 татуировок в течение шести лет, продемонстрировал в Instagram свою внешность до перемен. Интервью с моделью публикует Daily Star.

Мужчина рассказал, что пристрастился к нанесению рисунков на кожу, когда ему исполнилось 18 лет. С тех пор он украсил себя десятками тату по всему телу, 23 из которых расположены на лице. По словам Фэрроу, именно эти рисунки вызвали наибольшее недовольство у его родителей.

Герой материала решил вспомнить, как выглядел до трансформации, и показал фанатам старые фото, на которых он позирует с чистой кожей без многочисленных рисунков и надписей. При этом сам он заявил, что смена стиля пошла ему на пользу: «С тех пор как я сделал татуировки на лице, я расцвел и стал намного увереннее. Теперь я чувствую себя самим собой. Думаю, что тот Сэмми без татуировок мог бы мной гордиться». К тому же, по его словам, изображения и надписи на его лице не выглядят устрашающе: например, среди них — слова «нежный» и «влюбленный».

Также Фэрроу отметил, что в итоге ему удалось наладить отношения с родителями, которые перестали быть столь категоричными по отношению к увлечению сына. «Это было настоящим шоком для мамы с папой, но со временем они смирились. Теперь у них обоих тоже есть тату», — поделился он.

В феврале стало известно о немецкой художнице и тату-мастере Мэрилин (Marilynn), которая потратила более 25 тысяч фунтов стерлингов (приблизительно четыре миллиона рублей), чтобы покрыть 70 процентов своего тела татуировками и стать обладательницей демонической внешности. Кроме того, девушка сделала увеличение груди, липосакцию, нарастила клыки и запланировала процедуру по раздвоению языка.

