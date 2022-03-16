Побывавшая в Стамбуле россиянка рассказала о единственном желании всех туристов

Россиянка отдохнула в Стамбуле в марте и рассказала о неприятностях в поездке

Российская туристка, побывавшая на отдыхе в Стамбуле в марте, раскрыла главное, по ее мнению, желание, объединяющее всех иностранных путешественников и местных жителей. Своими впечатлениями от поездки девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на «Яндекс.Дзен».

Как призналась россиянка, во время путешествия ее застали врасплох некоторые неприятности. Например, ряд российских банков начал объявлять об отключении от системы международных платежей, поэтому девушке пришлось стоять в длинных очередях к банкоматам, чтобы снять наличные деньги. По ее словам, из-за возникшей путаницы среди туристов начала распространяться противоречивая информация и паника.

«Никакой точной информации по лимитам снятия не было. Кому-то удавалось снять тысячу евро, по некоторым картам лимит оказался 700 евро. Мы, например, не сняли ничего, просто зря отстояв двухчасовую очередь. Все рассказывали свои истории, но понимания, как действовать дальше, не было», — рассказала о ситуации туристка.

По этой причине россиянка решила расплачиваться картой — очередной неприятный случай произошел в ресторане за ужином. Так, вместо двух тысяч заведение попыталось снять 200 тысяч рублей. Как объяснили девушке в банке, ошибочная трансакция возникла по причине сбоя системы из-за нестабильного курса.

Помимо прочего, путешественница отметила взволнованность местных жителей происходящими событиями. «У них своих проблем достаточно — очень резкое повышение цен, это обсуждают во всех кафе и на улицах. Всех людей объединяет одно желание: быстрее бы все закончилось, чтобы мы снова вернулись (или хотя бы попытались вернуться) к нормальной жизни», — добавила россиянка.

Ранее в марте российским туристам раскрыли оптимальную стоимость авиабилетов на регулярные рейсы на курорты Турции. Так, поездка по маршруту Москва — Стамбул на ближайшие даты обойдется в 31 тысячу рублей, багаж в цену не входит, за него необходимо доплатить 3,8 тысячи рублей.