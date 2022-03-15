Раскрыта оптимальная стоимость авиабилетов в Турцию в марте

Авиабилеты из Москвы в Стамбул в марте обойдутся туристам в 31 тысячу рублей

Российским туристам раскрыли оптимальную стоимость авиабилетов на регулярные рейсы на курорты Турции в марте. Об этом пишет информационный портал Tourdom.

Так, если вылететь в ближайшие даты, то добраться можно за 31 тысячу рублей. Поездка по маршруту Москва — Стамбул будет осуществляться авиакомпаниями Nordwind и Pegas Fly. Багаж в цену не входит, за него необходимо доплатить 3,8 тысячи рублей.

Флагманская авиакомпания Turkish Airlines предлагает билеты на этот же период дороже — перелет из Москвы в Стамбул обойдется одному путешественнику в 62,2 тысячи рублей. При этом в стоимость включен багаж весом до 23 килограммов. Рейс ТК-414 выполняется на воздушных судах А321, во время полета пассажирам, помимо питания и алкогольных напитков, будет доступен Wi-Fi.

Также отправиться в Турцию можно с российской авиакомпанией Red Wings. Перевозчик предлагает улететь 16 марта на отечественном самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) за 62,8 тысячи рублей.

Ранее в марте стало известно, что власти Турции могут в скором времени отменить большинство ковидных ограничений в отелях, в том числе и раздачу блюд персоналом вместо привычного шведского стола. Отмечается, что в турецкой прессе появилась информация о проекте документа из турецкого сертификата безопасного туризма.

