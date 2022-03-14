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В Турции решили вернуть шведский стол туристам

Власти Турции собираются отменить большинство ковидных ограничений в отелях

Фото: Unsplash

Власти Турции могут в скором времени отменить большинство ковидных ограничений в отелях, в том числе и раздачу блюд персоналом вместо привычного шведского стола. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в турецкой прессе появилась информация о проекте документа из турецкого сертификата безопасного туризма. Власти собираются внести изменения в протокол обслуживания отдыхающих в отеле, который действовал во время пандемии, и исключить из него 15 пунктов.

Например, предлагается вернуть систему самообслуживания открытого шведского стола, чай и кофе путешественники смогут, как и раньше, наливать себе сами. Также будет отменено требование одноразовой посуды, правило об обязательном наличии санитайзеров на обеденных столах, измерение температуры у персонала и гостей и ношение масок.

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Кроме того, вместо одноразовых шампуней и мыла в отелях поставят диспенсеры, уберут анкеты о «ковидных правилах» и отменят ограничения сеансов в 30 минут в саунах, банях, SPA-салонах гостиниц.

О финальных изменениях в протоколе станет известно к концу марта. Сам документ, вероятнее всего, будет обнародован 1 апреля.

Ранее в марте россиянка, которая отдохнула в Анталье, рассказала о возникших для соотечественников трудностях в стране. Например, она отметила проблемы с оплатой товаров и услуг, а также со съемом жилья.

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Дарья Рыбак
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