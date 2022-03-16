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Замдиректора ритуальной службы обвинили в мошенничестве с местом на кладбище

Под Иркутском замдиректора ритуального агентства осудят за продажу места на кладбище

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Под Иркутском 62-летнего замдиректора ритуального агентства осудят за продажу места на кладбище. Об этом в среду, 16 марта, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Карина Головачева.

По версии следствия, преступление было совершено 9 июня 2021 года на кладбище, расположенном на восьмом километре Голоустненского тракта. Обвиняемый собирался получить от мужчины 200 тысяч рублей за выбор места на кладбище для захоронения его родственника, хотя по закону места погребения предоставляются бесплатно.

Взять деньги он не успел, так как был задержан на месте сотрудниками правоохранительных органов. В отношении него возбудили дело по статье 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере»).

7 декабря сообщалось, что в Воронеже сотрудники ФСБ, МВД и СКР поймали на взятке в полмиллиона рублей директора администрации городских кладбищ.

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Елизавета Новикова
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