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Ирландия заявила о готовности принять украинских беженцев из Молдавии

Премьер Ирландии Мартин: правительство решило принять 500 украинских беженцев

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Ирландское правительство готово принять 500 украинских беженцев, находящихся в Молдавии, об этом заявил премьер Михол Мартин, его слова приводит ТАСС.

По его словам, он провел заседание правительства по видеосвязи. «Оно в основном было посвящено украинской войне и разворачивающемуся кризису, гуманитарному кризису», — добавил политик. Учитывая давление, которое сейчас испытывает Украина, Ирландия решила помочь гражданам этой страны. «Мы примем этих беженцев ближе к концу этой недели, и это в дополнение к тем, которые уже прибыли», — подчеркнул он. На данный момент страна уже приняла 6 646 украинских беженцев.

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Ранее Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди заявил, что более пяти миллионов человек покинули свои дома на Украине в результате боевых действий.

По оценкам ООН, количество покинувших свою страну граждан составляет 10-15 процентов от всего населения Украины. Согласно прогнозу Гранди, сохранение интенсивности боев во время спецоперации приведет к тому, что из государства уедут еще три миллиона украинцев.

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Марина Совина
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