В России провели учения по пуску крылатых ракет комплексами «Искандер-М»

В Еврейской автономной области провели учения с комплексами «Искандер-М»

Военнослужащие в Еврейской автономной области провели учения по пуску крылатых ракет комплексами «Искандер-М» по командным пунктам и средствам противовоздушной обороны (ПВО) «противника», пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

В тренировках задействовали соединения общевойсковой армии ВВО, на вооружении которого состоит оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». В ходе учений военные решали задачи по ликвидации критически важных объектов условного противника. Так, механики-водители отработали навыки вождения на различной местности и преодолевали препятствия. Им также предстояло проехать «зараженные» районы и маневрировать в ограниченном пространстве.

В полевых условиях военные выполнили проверку систем ракет. С помощью транспортно-заряжающих машин была сделана их перезагрузка. «Получив координаты, расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" уничтожили командные пункты и средства ПВО условного противника», — отметили в военном округе. Части выполнили электронные пуски крылатых ракет, а позже отразили нападение «диверсантов».

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