В Белоруссии отменили запрет на вывоз кислорода

Правительство Белоруссии отменило запрет на вывоз медицинского и технического кислорода

Белорусское правительство отменило свое решение о запрете на вывоз из страны медицинского и технического кислорода, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление Совета министров.

В документе уточняется, что постановление от 28 октября 2021 года утратило силу. Закон запрещал в течение шести месяцев вывоз из страны технического и медицинского кислорода как в газообразном, так и в жидком состоянии.

В последнее время в Белоруссии снижается число зараженных коронавирусом. Ряд медицинских учреждений, ранее перепрофилированных под прием пациентов с коронавирусом, возвращаются в нормальный режим работы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал людям, заразившимся коронавирусом, «не париться». Глава республики сослался на мнение одного из западных специалистов, что, поскольку штамм омикрон является «легким вирусом», то лучше всем переболеть им. По мнению Лукашенко, это «идеальное предложение».