Россиянка создала коллекцию самодельных кокошников по древнерусским эскизам

В Челябинской библиотеке представят коллекцию кокошников мастерицы из Златоуста

В челябинской библиотеке имени Пушкина будет представлена коллекция кокошников, созданная жительницей Златоуста Галиной Васильевой. Об этом пишет «Хорошие Новости».

Отмечается, что Васильева начала создавать кокошники пару лет назад, а до этого делала тряпичных кукол. В работе мастерица использует современные материалы, например, бисер и перламутровые бусины. У нее получаются не только реплики старинных образцов, но и повседневные варианты, больше похожие на ободки для волос.

«Простые варианты кокошников можно носить хоть каждый день — на улицу, в гости, просто так надеть. Но даже маленький кокошник сразу дает особенное состояние — это прежде всего статусный головной убор», — объясняет Васильева.

Сейчас в коллекции мастерицы собрано несколько десятков различных кокошников. Свои работы Васильева предоставляет на время выступлений местному дому культуры, а также презентует на специализированных выставках народного творчества в городах области.

Ранее в марте сообщалось, что в Белгородском государственном музее народной культуры открылась выставка «Керамика борисовских художников». В ней принимают участие мастера и художники региона. Жемчужиной экспозиции стала борисовская игрушка, которую делают из местной глины.