Российского депутата обвинили в избиении инвалида до смерти

В Башкирии 30-летнему депутату от КПРФ предъявили обвинение в убийстве 38-летнего инвалида

В Мелеузе 30-летнему местному жителю предъявили окончательное обвинение по делу об убийстве 38-летнего инвалида третьей группы. Об этом в среду, 16 марта, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным следствия, в ночь с 4 на 5 августа 2021 года мужчина вместе с потерпевшим распивал спиртные напитки у него в мастерской. В какой-то момент между ними произошла ссора, во время которой гость не менее 33 раз ударил потерпевшего ногами и руками, а также другими предметами по голове и другим частям тела. От полученных травм мужчина скончался на месте. Чтобы уйти от ответственности, обвиняемый вынес тело на улицу и уехал к своей невесте, затем вместе с ней вернулся в мастерскую и вызвал скорую, заявив, что нашел знакомого уже мертвым. Однако позже следователи полностью опровергли эту версию.

В отношении мужчины возбудили дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ и поместили в СИЗО. Свою вину в содеянном он не признал. Ранее сообщалось, что обвиняемый в 2020 году был избран депутатом от КПРФ в местный горсовет. После трагедии, как писали РИА Новости, его исключили из партии.