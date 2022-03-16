Россиянин захотел отсудить у IKEA квадриллион рублей

Бизнесмен из Санкт-Петербурга потребовал от IKEA квадриллион рублей через суд

Петербургский бизнесмен Александр Куккоев подал в суд на компанию IKEA с требованием выплатить ему один квадриллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

1 000 000 000 000 000 ₽ требует Куккоев за нарушенный сон

Канал пишет, что IKEA была для мужчины любимой сетью магазинов. После приостановки работы компании в России у него якобы начались проблемы со сном. Бизнесмен объяснил, что ему больше негде покупать товары для домашнего уюта. Кроме того, его компания, занимающаяся ремонтом и дизайном интерьеров, заказывала в магазине мебель для клиентов.

3 марта торговая сеть IKEA временно приостановила работу в России. Компания решила закрыть все 17 гипермаркетов на территории страны из-за ситуации на Украине.

В декабре 2021 года 23-летний юрист Игорь Мирзоев потребовал взыскать через суд 10 миллионов рублей с Деда Мороза, а также захотел получить от него 23 подарка и исполнения заветных желаний. По словам мужчины, занятием волшебника является раздача подарков, однако он не выполняет взятые на себя обязательства.