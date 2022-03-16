Сошедшая в Перу лавина обрушилась на десятки домов и людей

Лавина обрушилась на жилой квартал в перуанском городе Ретамас

В перуанском городе Ретамас на жилой квартал обрушилась лавина. Масштабный оползень накрыл десятки домов и людей, сообщает AFP.

Как сообщили власти города, 60-80 домов и 15-20 людей оказались засыпаны землей, среди пропавших числятся три ребенка. Некоторых застрявших в зданиях спасли соседи, просверлив отверстия в потолке и стенах. Полиция и пожарная служба продолжают искать пострадавших. «Мы смогли спасти четверых, мертвых пока не нашли. Квартал полностью заблокирован. На холме, с которого сошла земля, обнаружили трещины — в ближайшее время может произойти еще один обвал», — рассказал комиссар Карлос Вальдеррама.

Ретамас располагается в горах Анды на высоте 800 метров. Оползень накрыл квартал города утром 15 марта. Президент Перу Педро Кастильо заявил, что лично отправится на место происшествия и пообещал, что государство окажет поддержку пострадавшим семьям. Ранее Кастильо поручил министру обороны и команде из Перуанской защиты граждан (INDECI) отправиться в Ретамас.

Ранее лавина сошла в горах Бурятии. Снег обрушился на группу туристов, один из них погиб. Туристическая группа не была зарегистрирована.