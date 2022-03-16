Названы возможные ставки по измененной льготной ипотеке

Депутат Аксаков заявил, что ставку по льготной ипотеке могут повысить до 10-12%

Депутаты предлагают повысить льготную ставку по ипотеке до 10 или 12 процентов. Такую возможную стоимость льготных ипотечных кредитов назвал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, сообщает РИА Новости.

Аксаков рассказал, что сейчас идет дискуссия по поводу дальнейшего повышения ставки по программе льготной ипотеки. Депутат уверен, что ставка будет повышена, но при этом он не может сказать точно, до какого уровня. «Есть предложение до 12 процентов, есть предложение до 10 процентов. Ну я рассчитываю, что будет 10 процентов, хотя это, естественно, довольно серьезное давление на бюджет, который и так уже его испытывает», — заявил Аксаков.

Глава комитета Госдумы по финрынку также рассказал, что льготные программы для малого и среднего бизнеса сохраняются, для чего правительство выделяет существенные суммы из бюджета. Аксаков отметил, что ставки несколько изменились в сторону повышения, но остаются низкими по сравнению с ключевой ставкой: для малого бизнеса это до 15 процентов, а для среднего бизнеса — это до 13 процентов.

По словам Аксакова, власти готовы к большим расходам бюджета при сохранении льготных кредитов на жилье, так как хотят поддержать рынок. «С одной стороны люди имеют возможность покупать жилье, с другой стороны — мы поддерживаем стройку, спрос на жилье, и, соответственно, — это поддержка и в целом экономики нашей страны», — рассказал депутат.

О сохранении льготных ипотечных программ ранее в марте уже сообщал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что льготные программы создадут дополнительную нагрузку но бюджет, но правительство все равно планирует их оставить. Хуснуллин не исключил, что по ряду программ ставки могут быть повышены.