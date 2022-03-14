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В правительстве рассказали о возможном росте ставок по льготной ипотеке

Вице-премьер России Марат Хуснуллин допустил рост ставок по льготным ипотечным программам

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Правительство планирует сохранить часть ипотечных программ с господдержкой, но по ряду из них ставки могут быть повышены. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, сообщает РИА Новости.

«Мы существующую ипотеку поддержим.
Нам, например, в этом году приблизительно в 200 миллиардов рублей может обойтись поддержка тех решений, принятых в предыдущие годы. То есть для заемщика ставка не меняется», — заявил чиновник.

По его словам, в правительстве понимают, что сохранение льготных программ создаст дополнительную нагрузку, но все равно планируют оставить соответствующие ипотечные программы. Вице-премьер допустил, что ставки по некоторым программам могут вырасти, однако в таком случае будет увеличена и стоимость кредита.

Хуснуллин также рассказал, что правительство выделит более 200 миллиардов рублей на поддержку льготных программ ипотеки. По его словам, ставки по льготной, дальневосточной и семейной ипотеке сохранились в пределах семи процентов, несмотря на повышение ключевой ставки Центральным банком.

Нина Ташевская
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