На льготную ипотеку выделят сотни миллиардов рублей

Правительство России выделит более 200 миллиардов рублей на поддержку ипотечных программ

Правительство выделит сотни миллиардов рублей на программы льготной ипотеки. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 1», его слова приводит «Интерфакс».

Хуснуллин отметил, что, несмотря на повышение ключевой ставки, ставки по льготной, дальневосточной, сельской и семейной ипотеке сохранились в пределах семи процентов. «Это непростое решение. Только на поддержку этих мер нам понадобится более 200 миллиардов рублей», — заявил государственный деятель.

На состоявшемся 10 марта совещании с членами кабмина Хуснуллин сообщил, что действующие условия льготных ипотечных программ сохранятся до конца марта. В свою очередь, президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять все возможные меры ради сохранения темпов выдачи ипотеки гражданам.

Ранее эксперты рассказали о способах приобретения квартиры в новостройке без ипотечного кредита. Вместо займов покупатели недвижимости могут воспользоваться рассрочкой от застройщика или схемой трейд-ин. По словам специалистов, таким образом удастся избежать переплат.