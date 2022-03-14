Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

На льготную ипотеку выделят сотни миллиардов рублей

Правительство России выделит более 200 миллиардов рублей на поддержку ипотечных программ

Фото: Андрей Бок / РИА Новости

Правительство выделит сотни миллиардов рублей на программы льготной ипотеки. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 1», его слова приводит «Интерфакс».

Хуснуллин отметил, что, несмотря на повышение ключевой ставки, ставки по льготной, дальневосточной, сельской и семейной ипотеке сохранились в пределах семи процентов. «Это непростое решение. Только на поддержку этих мер нам понадобится более 200 миллиардов рублей», — заявил государственный деятель.

Материалы по теме:
К падению готова. Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
К падению готова.Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
2 февраля
По-советски. Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
По-советски.Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
11 марта

На состоявшемся 10 марта совещании с членами кабмина Хуснуллин сообщил, что действующие условия льготных ипотечных программ сохранятся до конца марта. В свою очередь, президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять все возможные меры ради сохранения темпов выдачи ипотеки гражданам.

Ранее эксперты рассказали о способах приобретения квартиры в новостройке без ипотечного кредита. Вместо займов покупатели недвижимости могут воспользоваться рассрочкой от застройщика или схемой трейд-ин. По словам специалистов, таким образом удастся избежать переплат.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
В Москве отменили обязательное ношение масок
Тренер киевского «Динамо» призвал допустить россиян до международных турниров
Власти Казахстана ввели ограничение на вывоз валюты
Захарова обвинила МИД Словакии в солидаризации с бандеровцами
Минобороны подтвердило гибель 20 человек в Донецке
Владимира Соловьева объявили на Украине в международный розыск
Критики назвали лучшие фильмы 2021 года
В России рассказали о возможном банкротстве ушедших иностранных компаний
«Аэрофлот» организует вывозные рейсы для россиян из Турции и Таиланда
Микросумки стали трендом в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.