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Путин призвал сохранить темпы выдачи ипотеки россиянам

Путин поручил кабмину и ЦБ сделать все возможное для сохранения темпов выдачи ипотеки
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку сделать все возможное для сохранения темпов выдачи ипотеки гражданам, передает ТАСС.

Как отметил глава государства в ходе состоявшегося 10 марта совещания с членами кабмина, поддержка выдач ипотеки нужна для обеспечения непрерывной работы строительного сектора.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в свою очередь сообщил, что правительство решило сохранить действующие условия льготных ипотечных программ до конца марта. «Ключевое решение пока приняли: ни одну льготную программу ипотеки, несмотря на рост [ключевой] ставки, мы не сократили», — сказал чиновник.

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Ранее президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков заявил, что властями обсуждается возможность повышения ставки по льготной ипотеке до 12,5 процента годовых. Он пояснил, что изменение ставки связано с оценкой инфляции в 2022 году. До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал продлить льготную ипотечную программу как минимум на три года.

Нина Ташевская
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