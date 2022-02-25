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Льготную ипотеку в России предложили продлить на три года

Глава комитета Госдумы по финансам Аксаков предложил продлить программу льготной ипотеки
Анатолий Аксаков

Анатолий Аксаков. Фото: aksakov.ru

Программа льготной ипотеки в России должна быть продлена как минимум на три года. Эта мера поможет поддержать отечественную экономику и граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его слова передает РИА Новости.

«Я бы сейчас как раз посоветовал правительству вместе с Центробанком эту программу продлить, — предложил парламентарий. — Должно быть планирование своей жизни».

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Аксаков отметил, что пролонгация программы льготной ипотеки нужна не только населению, но и необходима для стимуляции спроса на жилье. Строительство жилья — это развитие экономики, подчеркнул депутат.

Ранее эксперты заявили, что наиболее выгодный способ взять ипотеку в настоящее время — это воспользоваться государственной льготной программой, например для семей с детьми.

Нина Ташевская
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