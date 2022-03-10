Россиян предупредили о возможном изменении ставки по льготной ипотеке

Президент НОСТРОЙ Глушков заявил, что ставка по льготной ипотеке может повыситься до 12,5%

В России обсуждается повышение ставки по льготной ипотеке до 12,5 процента годовых. Об этом жителей страны предупредил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков на заседании комиссии по вопросам ценообразования в строительстве и технологическому и ценовому аудиту Общественного совета при Минстрое России, сообщает Financial One.

Глушков объяснил, что возможное изменение ставки связано с оценкой инфляции в 2022 году. «У нас появился аналитический отчет о том, что прогнозная величина инфляции 2022 года должна составить 25 процентов. Поэтому на фоне инфляции, когда мы говорим об ипотечной ставке в половину величины инфляции, я думаю, что это достаточно хорошая величина, которая сделает ипотеку, по крайней мере, привлекательной», — пояснил он.

Сейчас в России существуют несколько льготных программ для приобретения жилья с помощью кредита: ипотека на новостройки под семь процентов, семейная ипотека под шесть процентов, сельская ипотека под три процента, а также дальневосточная под два процента. В феврале эксперты из агентства Est-a-Tet заявили, что государственная льготная программа является самым выгодным способом взять ипотеку.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал льготную ипотеку эффективной мерой поддержки граждан и экономики страны. Он предложил продлить программу как минимум на три года.